О растущей актуальности формата «3+3» для безопасности и стабильности Южного Кавказа

Самоликвидация самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, исход карабахских армян и их переселение в Республику Армения создали новую ситуацию для региональной архитектуры и безопасности Южного Кавказа.
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