В Нижегородской области объявлен конкурс на предоставление рибейтов

В Нижегородской области объявлен конкурс на предоставление производителям национальных фильмов и иных аудиовизуальных произведений субсидии из бюджета региона на возмещение части затрат на организацию съемок на территории Нижегородской области (рибейтов).
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