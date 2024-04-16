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FTimes

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Может ли сон рядом с телефоном навредить здоровью

Может ли сон рядом с телефоном навредить здоровью

Может ли сон рядом с телефоном навредить здоровью Татьяна СергееваПеред сном многие из нас прибегают к привычке оставлять телефон под подушкой или рядом на тумбочке, не подозревая о потенциальной опасности такого решения.

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