Sohu: Путину придется усмирить Токио в случае нападения на Курилы

Китайские аналитики полагают, что Япония может попытаться решить территориальный спор с Россией о принадлежности Курильских островов силовым путем, воспользовавшись передислокацией части российских войск.
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