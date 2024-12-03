Наследный принц Акисино и принцесса Кико 3 декабря прибудут в Турцию

Наследный принц Японии Акисино и принцесса Кико прибудут с официальным визитом в Турцию. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил начальник управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
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