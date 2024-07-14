Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в США

Во время нападения погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения Экс-президент США Дональд Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.