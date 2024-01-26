Почему в Алматы продолжаются землетрясения, рассказали в ДЧС

Продолжающиеся с 23 января подземные толчки объяснили в ДЧС Алматы, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в ведомстве, по сведениям сейсмологов, сейсмическая активность 23 января текущего года была обусловлена произошедшим на границе Китая и Киргизии сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.