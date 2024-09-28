80-летним пенсионерам удвоят фиксированные выплаты

Депутат Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб заявила агентству РИА Новости, что российские пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости без заявления.
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