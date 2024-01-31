Ахеджакова попала в черный список: что грозит скандалистке

Последние годы стали периодом жесткой чистки звездных рядов. Представители российского шоу-бизнеса собственными руками начали активно срывать маски и демонстрировать крайне не лояльное отношение к стране, которая дала им популярность и славу.
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