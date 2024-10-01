В Японии не назвали нового министра по экономическому сотрудничеству с Россией

Генеральный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси, оглашая список министров, которые будут работать под руководством нового премьер-министра Сигэру Исибы, не назвал пост министра по экономическому сотрудничеству с РФ.
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