Памятники архитектуры Кишинева: раньше и сейчас

Расположенный в самом центре Кишинева городской особняк Владимира Херца входит в число памятников архитектуры, который как магнит притягивает взоры многочисленных жителей и гостей молдавской столицы, но нуждается в хорошей реставрации для обретения былого блеска.
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