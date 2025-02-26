Пленный боец ВСУ рассказал о насильственной мобилизации на Украине

На Украине военкомы без разбора насильно мобилизуют мужское население. Об этом 26 февраля сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной военно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак.
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