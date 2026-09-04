В Германии за последние сутки произошли три подозрительных инцидента - две предполагаемые диверсии против энергетической инфраструктуры в Бранденбурге и Бергхайме, а также взрыв возле вокзала в Аугсбурге.
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Свежие комментарии
- Пхеньян отказался...
- Кидаль-наш!
- Российские войска...
Все *случаи* в Германии до того топорно сфальцифицированы, что поверить в их российское происхождение может только тот, кто сам все это организовал и те, кому нужно в это *поверить*. Трусость Бундесвера и канцлера Мерца доходит до того, что они БОЯТСЯ организовать нормальную провакацию, после которой остается только обьявить войну.
Да пусть идут в задницу.