Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Временный поверенный Германии в России Финке заявил, что «Россия сожгла все дипломатические мосты». А они ни одного моста не сожгли, вот лицемеры

Временный поверенный Германии в России Финке заявил, что «Россия сожгла все дипломатические мосты». А они ни одного моста не сожгли, вот лицемеры

В Германии за последние сутки произошли три подозрительных инцидента - две предполагаемые диверсии против энергетической инфраструктуры в Бранденбурге и Бергхайме, а также взрыв возле вокзала в Аугсбурге.

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Andrej Popp

Все *случаи* в Германии до того топорно сфальцифицированы, что поверить в их российское происхождение может только тот, кто сам все это организовал и те, кому нужно в это *поверить*. Трусость Бундесвера и канцлера Мерца доходит до того, что они БОЯТСЯ организовать нормальную провакацию, после которой остается только обьявить войну.