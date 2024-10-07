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Экс-директор академии «Чертаново» объяснил, почему Умяров играет в стартовом составе «Спартака» при любом тренере

Экс-директор академии «Чертаново» объяснил, почему Умяров играет в стартовом составе «Спартака» при любом тренере

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин назвал прекрасное знание английского языка опорным полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым одной из причин того, что он при любом тренере красно-белых регулярно выходит на поле в стартовом составе.

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