Редакция ZAB.RU публикует гороскоп для жителей Забайкальского края на 19 декабря.ОвенОвны могут смело решать все накопившиеся вопросы и браться за самые сложные задачи, поскольку день обещает быть успешным.
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