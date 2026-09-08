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Царьград

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Кто помог министру Никифорову сбежать из России за часы до задержания?

Кто помог министру Никифорову сбежать из России за часы до задержания?

Бывший министр связи России Николай Никифоров оказался в центре расследования по делу о создании финансовой пирамиды Finiko и мошенничестве.

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