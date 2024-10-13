В пещере "Таврида" нашли челюсть доисторического гепарда.В Крыму это первая и пока единственная находка кости этого вымершего вида, рассказал РИА Новости Крым кандидат биолого-минералогических наук Богдан Зайцев.
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