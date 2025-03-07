Рубленые котлеты из куриной грудки с майонезом

Я из называю "котлетки растрепки" 😁. Потому что мяско в котлетках ложится не ровно.

Мечтательница

Кстати такие же котлетки из свининки или филе рыбы, не менее вкусны. Только время приготовления, в зависимости от мяска уменьшается или увеличивается.