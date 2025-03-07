Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Одним из моих любимых мясных блюд являются рубленые котлеты из куриной грудки с майонезом.
Рубленые котлеты из куриной грудки с майонезом
Комментарии
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АМ
Александр Мальцев
Да,это вкусно! Причëм,можно сыр не добавлять,готовить без него.В общем,всë равно хороший результат.
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22 час.
Мечтательница
Я из называю "котлетки растрепки" 😁. Потому что мяско в котлетках ложится не ровно.
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21 час.
Мечтательница
Кстати такие же котлетки из свининки или филе рыбы, не менее вкусны. Только время приготовления, в зависимости от мяска уменьшается или увеличивается.
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21 час.
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