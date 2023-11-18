Экс-теннисист Ольховский: все матчи Медведевы и Синнера были очень близкими

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, во время своей карьеры бывший шестой ракеткой мира в парном разряде, а также выигравший два турнира АТР в одиночном, в комментарии для "Газеты.
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