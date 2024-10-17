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РИА Новости: российский дрон преодолел "мангал" и уничтожил танк ВСУ

РИА Новости: российский дрон преодолел "мангал" и уничтожил танк ВСУ

Российский ударный беспилотник под управлением оператора из группировки "Запад" смог вбросить боеприпас под "мангал" — решетчатый потиводроновый навес — и уничтожить танк Вооруженных сил Украины на харьковском направлении.

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