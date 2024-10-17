РИА Новости: российский дрон преодолел "мангал" и уничтожил танк ВСУ

Российский ударный беспилотник под управлением оператора из группировки "Запад" смог вбросить боеприпас под "мангал" — решетчатый потиводроновый навес — и уничтожить танк Вооруженных сил Украины на харьковском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии