Глава криптобиржи Binance признал вину в нарушениях

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал свою вину в нарушении американского закона о банковской тайне, отсутствии надлежащей регистрации компании, а также в совершении других преступлений.
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