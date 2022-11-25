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Тите уверен, что Неймар еще сыграет на ЧМ-2022. У него растяжение голеностопа

Главный тренер сборной Бразилии оценил травму Неймара. Форвард пентакампеонов получил растяжение связок голеностопа во втором тайме матча ЧМ-2022 с Сербией (2:0) и был заменен.

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