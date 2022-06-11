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Песков рассказал про «островизацию» России

Песков рассказал про «островизацию» России

Специальный представитель президента России по вопросам технологического развития Дмитрий Песков рассказал о стратегии «островизации» России.

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