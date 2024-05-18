США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в РФ

Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов заявило, что йеменской движение «Ансар Алла» нанесло удар по нефтяному танкеру, который якобы направлялся в Китайскую Народную Республику после остановки в России.
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