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Губерниев о «Локо»: «Руководят некомпетентные люди. Это видно невооруженным взглядом»

Дмитрий Губерниев назвал руководство «Локомотива» некомпетентным. «Мне кажется, «Локомотивом» руководят некомпетентные люди.

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