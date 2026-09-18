Bild: в ФРГ начали расследование после падения дрона у военного аэродрома

Федеральная прокуратура Германии начала расследование после обнаружения фрагментов дрона недалеко от военного аэродрома Вунсторф под Ганновером (федеральная земля Нижняя Саксония).
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