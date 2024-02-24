Российские перевозчики назвали минусы китайских тягачей Mercedes

Первый опыт эксплуатации магистральных грузовиков Actros/Actros C оказался скорее негативным. Всё дело в особенностях китайских машин: начинка отличается от одноимённых немецких Mercedes-Benz, поэтому возникают проблемы с обслуживанием, сложности с оригинальными запчастями и технической документацией.