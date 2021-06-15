В Гидрометцентре уточнили дату открытия купального сезона в Москве

Вода в Москве теплее за счет сброса стоков.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, и все желающие наконец смогут открыть купальный сезон без риска для здоровья.