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В Гидрометцентре уточнили дату открытия купального сезона в Москве

В Гидрометцентре уточнили дату открытия купального сезона в Москве

Вода в Москве теплее за счет сброса стоков.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, и все желающие наконец смогут открыть купальный сезон без риска для здоровья.

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