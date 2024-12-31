Летевшие в Казань самолеты из Томска и Сургута перенаправили в Бегишево

Самолеты, которые должны были направиться в аэропорт Казани из Томска и Сургута, перенаправили на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск) из-за временных ограничений, рассказал РИА Новости представитель авиагавани.
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