Ozon расширяет поиск складов по России

Ozon запустил отдельную платформу для поиска складских объектов, через которую владельцы недвижимости и девелоперы смогут предлагать компании готовые помещения либо строительство логистических центров по модели build-to-suit.
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