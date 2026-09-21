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Царьград

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Ozon расширяет поиск складов по России

Ozon расширяет поиск складов по России

Ozon запустил отдельную платформу для поиска складских объектов, через которую владельцы недвижимости и девелоперы смогут предлагать компании готовые помещения либо строительство логистических центров по модели build-to-suit.

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