В Туле 68% жителей поддержали идею об отдельных уроках экологии в школе

Большинство жителей Тулы одобрили инициативу о введении в школах отдельного курса экологии, а трое из десяти учителей выступили против, о чем говорится в новом исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
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