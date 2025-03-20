Минтруд предложил в 6,5 раза сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

В обновленный список войдут узкие специальности Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения вида на жительство (ВНЖ), пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа.
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