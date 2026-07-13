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Против председателя суда возбудили уголовное дело

Против председателя суда возбудили уголовное дело

Одобила возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой Высшая квалификационная коллегия судей, сообщает 13 июля представитель ВККС.

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