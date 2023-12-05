В Британии предрекли участь Зеленского

В украинских политических кругах растет недовольство президентом Владимиром Зеленским, поэтому единственным вариантом спасения для него станет бегство, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х.
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