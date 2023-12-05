Русская весна
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Русская весна

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В Британии предрекли участь Зеленского

В Британии предрекли участь Зеленского

В украинских политических кругах растет недовольство президентом Владимиром Зеленским, поэтому единственным вариантом спасения для него станет бегство, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х.

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Гарий Щерба
ХЛОПНУТ  НАЦИСТСКОГО Зе Наполеона  по  ЛЮБОМУ .. СЛИШКОМ  МНОГО  ЗНАЕТ  об  НАГЛОСАКСКИХ  ПОДОНКОВ ....!!!
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