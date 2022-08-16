Мать и дитя в мире животных

Белая медведица учит малыша охотиться: Тренировки в прыжках: Слониха с малышами: Первые шаги слоненка: Панда с детенышем: Дитя фламинго: Жирафик и жирафиха: Лемуры: Мама-лебедь с пассажирами: Рыжее семейство: Пробежка с мамой: Чистка львенка: Подушка для львенка: Тапиры: Зебренок учится ходить по снегу: Морские львы греются на солнышке: Волчьи радости: Мама-дикобраз с детенышем: С мамой-гориллой ничего не страшно: Белоголовый орлан с птенцом: Пока еще безрогий носорожик жмется к маме: Маскировка: Гиена и ее малыш: Овечьи нежности: Канадская гусыня с птенцом: Павиан с детенышем: Ослик с мамой: Малыш и его мама-гепард: Бегемотиха с бегемотиком: Ленивец с малышом: Источник.