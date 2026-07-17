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Регионы России

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Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Италией

Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Италией

Причиной такого радикального шага стали резкие высказывания итальянского министра иностранных дел Антонио Таяни, которые были охарактеризованы властями Никарагуа как необоснованные, агрессивные и безответственные.

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