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"Румынский мост" в Одессе всё. "Наши вдарили "Искандерами", авиация добавила ракетами" - Дандыкин

"Румынский мост" в Одессе всё. "Наши вдарили "Искандерами", авиация добавила ракетами" - Дандыкин

После серии точечных атак на портовую инфраструктуру "румынский мост" в Одессе - всё. Теперь большинство иностранных грузовых судов отказываются заходить в черноморские порты, дабы не угодить под удар русской ракеты.

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Комментарии
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АИ
Андрей Ильин
Интересно, что за мост через Дунай? Д. Б. Прежде чем писать, изучи тему! Позор!!!!
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