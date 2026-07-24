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Царьград

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"Берём штурмом! Прибавить газ!": Нардеп Рады рассказал про "знаменитый прыжок" с Драпатым на 9 мая 2014 года

"Берём штурмом! Прибавить газ!": Нардеп Рады рассказал про "знаменитый прыжок" с Драпатым на 9 мая 2014 года

Накануне всплыло интервью, записанное ещё в 2023 году, на котором новоиспечённый главком ВСУ всячески оскорбляет жителей Донбасса, а русских называет нацией без "права на существование".

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