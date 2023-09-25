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Анчелотти о поражении «Реала»: «На ограниченном пространстве всем тяжело. «Атлетико» повел в счете и играл в тот футбол, в который хотел играть»

Анчелотти о поражении «Реала»: «На ограниченном пространстве всем тяжело. «Атлетико» повел в счете и играл в тот футбол, в который хотел играть»

«Сегодня Вини [Винисиус] не смог забить, Родриго старался, но на ограниченном пространстве всем тяжело.

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