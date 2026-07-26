Восточные часы

С древних времен люди знали, что все в мире подчиняется его величеству Ритму. Об этом свидетельствуют всевозможные календари, хронометры, секундомеры, гномоны, клепсидры и другие приспособления для измерения времени.
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