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Медведь устроил погоню за женщиной среди домов под Красноярском

Медведь устроил погоню за женщиной среди домов под Красноярском

Zuma/TASS Новые случае выходов медведей к людям зафиксировали 10 октября в Красноярском крае. Полиция и охотники разыскивают хищника, который напугал жителей города Минусинск.

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