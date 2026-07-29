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В 2026 году число обращений из‑за укусов клещей сократилось на 13,5%

В 2026 году число обращений из‑за укусов клещей сократилось на 13,5%

В 2026 году количество россиян, пострадавших от укусов клещей, сократилось. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, в медицинские учреждения с соответствующими жалобами обратились 409,4 тысячи человек.

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