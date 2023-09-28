MSI готовит шесть игровых мониторов на QD-OLED, с высоким разрешением и частотой обновленияКомпания MSI готовит к выпуску шесть моделей игровых мониторов с диагональю экрана от 27 до 49 дюймов, оснащённых матрицами QD-OLED с высоким разрешением и частотой обновления, говорят данные свежей утечки планов производителя по выпуску новых продуктов.