Где в Солнечной системе человек может находиться без скафандра

Во вселенной, полной загадок и неизведанных тайн, человечество всегда стремилось найти ответ на вопрос: «Есть ли жизнь где-то еще, кроме нашей Земли?» На протяжении многих десятилетий ученые и исследователи по всему миру искали ответы на этот вопрос, изучая различные планеты и их спутники.
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