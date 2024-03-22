Где в Солнечной системе человек может находиться без скафандра

Во вселенной, полной загадок и неизведанных тайн, человечество всегда стремилось найти ответ на вопрос: «Есть ли жизнь где-то еще, кроме нашей Земли?» На протяжении многих десятилетий ученые и исследователи по всему миру искали ответы на этот вопрос, изучая различные планеты и их спутники.