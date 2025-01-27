Сергей Нарышкин: Запад не сорвёт празднование 80-летия Победы России

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Западу не удастся сорвать празднование Россией 80-летия Победы с лидерами дружественных стран, несмотря на попытки изоляции и фальсификацию истории Второй мировой войны за рубежом.
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