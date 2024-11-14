Чиновники курганского департамента получили новые обязанности

В Курганской области будут вести реестр юрлиц, содержащих спецстоянки. Сотрудников департамента экономического развития обязали проводить конкурсы среди предпринимателей на оказание этих услуг, выявлять победителей и заносить их в специальный реестр.
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