В Усть-Лабинском районе до осени 2025 года закроют Ладожский мост

Водителям предлагают использовать альтернативный маршрут через Усть-Лабинск и станицу Тбилисскую.Мост через реку Кубань на 4 км + 896 метров дороги между станицами Ладожской и Алексее-Тенгинской закроют на ремонт 8 января.
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