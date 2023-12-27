В Усть-Лабинском районе до осени 2025 года закроют Ладожский мост

Водителям предлагают использовать альтернативный маршрут через Усть-Лабинск и станицу Тбилисскую.Мост через реку Кубань на 4 км + 896 метров дороги между станицами Ладожской и Алексее-Тенгинской закроют на ремонт 8 января.