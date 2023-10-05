Клинтон заявила, что влияние России в мире выросло благодаря Путину

По её словам, люди пересказывают русские тезисы, впервые прозвучавшие на Russia TodayАмериканский политик Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News заявила, что русское влияние в мире выросло благодаря президенту Путину.
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