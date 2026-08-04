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Газета.ру

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Путин заявил, что у "Алросы" примерно 50% от общемировых запасов алмазов

Путин заявил, что у "Алросы" примерно 50% от общемировых запасов алмазов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором "Алросы" Павлом Маринычевым рассказал о запасах алмазов компании в один миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов.

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