Путин заявил, что у "Алросы" примерно 50% от общемировых запасов алмазов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором "Алросы" Павлом Маринычевым рассказал о запасах алмазов компании в один миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов.
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