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Военное обозрение

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Показаны кадры ударов ВС РФ по железнодорожному мосту в Курахово и пути снабжения ВСУ в районе Парасковиевки

Показаны кадры ударов ВС РФ по железнодорожному мосту в Курахово и пути снабжения ВСУ в районе Парасковиевки

Очередной важной транспортной артерии противник лишился в прифронтовом тылу на оккупированной территории Донецкой республики.

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